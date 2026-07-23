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"Любовь без памяти". Жена Басты отмечает 46-й день рождения вместе с ним в Биаррице

"Любовь без памяти". Жена Басты отмечает 46-й день рождения вместе с ним в Биаррице

Сегодня супруге рэпера Басты Елене Вакуленко-Пинской исполнилось 46 лет. Артист поздравил жену в соцсетях, а она показала, как отметила день рождения с мужем на отдыхе в Биаррице.

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