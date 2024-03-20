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Опубликованы итоги работы областного Собрания депутатов за 2023 год

Опубликованы итоги работы областного Собрания депутатов за 2023 год

Итоги работы представила на сессии председатель Екатерина Прокопьева. Она отметила, что минувший год ознаменован завершением работы седьмого созыва и формированием нового состава депутатского корпуса, который обновился более, чем наполовину.

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