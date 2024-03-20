Опубликованы итоги работы областного Собрания депутатов за 2023 год

Итоги работы представила на сессии председатель Екатерина Прокопьева. Она отметила, что минувший год ознаменован завершением работы седьмого созыва и формированием нового состава депутатского корпуса, который обновился более, чем наполовину.
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