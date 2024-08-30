Турист обязан заплатить 50 тысяч рублей за депортацию с Кубы

В России продолжает расти число случаев хулиганства на борту самолетов. Последним примером стала история с пассажиром, который был депортирован с Кубы за вызывающее поведение на рейсе авиакомпании "Россия".
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