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В НСО ветеранам и участника ВОВ выплачивается компенсация на ремонт жилья

В НСО ветеранам и участника ВОВ выплачивается компенсация на ремонт жилья

22 июня, в памятный день, депутат Законодательного собрания НСО Александр Аксененко встретился с ветераном ВОВ Иваном Алексеевичем Сысоевым, который столкнулся с правовыми препятствиями на пути улучшения социально-бытовых условий проживания.

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