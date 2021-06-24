В НСО ветеранам и участника ВОВ выплачивается компенсация на ремонт жилья

22 июня, в памятный день, депутат Законодательного собрания НСО Александр Аксененко встретился с ветераном ВОВ Иваном Алексеевичем Сысоевым, который столкнулся с правовыми препятствиями на пути улучшения социально-бытовых условий проживания.