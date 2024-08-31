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Вместе с мигрантом "погорит" и чиновник: Озвучен эффективный способ снизить нелегальную миграцию

Вместе с мигрантом "погорит" и чиновник: Озвучен эффективный способ снизить нелегальную миграцию

Коллаж Царьграда Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что за нелегальную миграцию в стране должны персонально отвечать те, кто это допустил.

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Комментарии
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tsan tsan
Когда за это будут отвечать все. И не только чиновники и служивые люди, но и простые люди, нанимающие на работу неизвестно кого.
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16 час.
Eduard
Давайте разграничим мигрантов славян,от азиатов!
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12 час.
Юрий Николаев
Абсолютно согласен с Аксёновым! Но если разобраться по простому, то вместе с нелегалами нужно будет пересажать добрых 2/3 персонала из числа работников по миграции. Там же ведь всякие работают и не гнушаются брать и по мелочи, и по крупному. Но главный КУШ достаётся ВРАГАМ НАРОДА ___ лоббистам мигрантов, которые заседают в высших эшелонах власти! А с ЭТИМИ не то что Аксёнов, а и Бастрыкин с Белоусовым не справятся! Вот такой вот замкнутый круг получается.
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3 час.

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