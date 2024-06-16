Песков считает большинство откликов на предложения Путина о мире на Украине неконструктивными

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на предложения Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине было получено много откликов, но он считает большинство из них неконструктивными.
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