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Песков считает большинство откликов на предложения Путина о мире на Украине неконструктивными

Песков считает большинство откликов на предложения Путина о мире на Украине неконструктивными

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на предложения Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине было получено много откликов, но он считает большинство из них неконструктивными.

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