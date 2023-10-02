Вагнер 2.0? В задачу для Украины и НАТО Путин добавил новые неизвестные

Прошедшую в Кремле вечером 28 сентября встречу Владимира Путина с двумя Героями России: заместителем Министра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «рабочей и рутинной».
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