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Депутат Госдумы с Алтая внесет законопроект по отмене ЕГЭ

Депутат Госдумы с Алтая внесет законопроект по отмене ЕГЭ

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, уроженка Алтайского края Нина Останина внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, который предлагает заменить ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию.

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