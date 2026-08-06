Депутат Госдумы с Алтая внесет законопроект по отмене ЕГЭ

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, уроженка Алтайского края Нина Останина внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, который предлагает заменить ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию.
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