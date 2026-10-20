Аналитик по макроэкономике Александр Иванов заявил, что курс доллара к концу 2026 года может закрепиться на уровне около 85 рублей, а в 2027 году — превысить отметку в 90 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Трамп поблагодари...
- Путин: Киев не пр...
- ЮЗ Дмитриев заявил, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым