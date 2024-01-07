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Мбаппе пора принимать решение о будущем: это последний шанс француза стать великим

Мбаппе пора принимать решение о будущем: это последний шанс француза стать великим

Ну, вот опять. Через два года после того, как это произошло впервые, через 12 месяцев после того, как это произошло снова, и в нескольких шагах от того момента, когда всё, почти развалилось, любовный роман «Реала» с Килианом Мбаппе возродился.

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