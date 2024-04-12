Плохой друг и шальная пуля: что известно о причастных к убийству гостя в ишимбайской забегаловке

ИШИМБАЙ, 12 апреля, ФедералПресс. Уроженец Азербайджана Нурлан Наджафаров лишился вида на жительство в России, получил обвинение по уголовной статье и был отправлен под домашний арест после того, как его приятель застрелил случайного гостя кафе и скрылся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии