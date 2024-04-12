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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Плохой друг и шальная пуля: что известно о причастных к убийству гостя в ишимбайской забегаловке

Плохой друг и шальная пуля: что известно о причастных к убийству гостя в ишимбайской забегаловке

ИШИМБАЙ, 12 апреля, ФедералПресс. Уроженец Азербайджана Нурлан Наджафаров лишился вида на жительство в России, получил обвинение по уголовной статье и был отправлен под домашний арест после того, как его приятель застрелил случайного гостя кафе и скрылся.

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