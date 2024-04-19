«Меня вытолкнули с трассы». Льюис Хэмилтон получил предупреждение

«Меня вытолкнули с трассы». Льюис Хэмилтон получил предупреждениеLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон получил предупреждение от стюардов Гран При Китая за нарушение правил на свободных заездах.