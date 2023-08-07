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Рейтинг ATP. Циципас обошел Рууда, Эванс обновил личный рекорд, Баес поднялся на 30 строчек

Победитель турнира в Вашингтоне Дэн Эванс обновил лучший рейтинг. Себастьян Баес, взявший титул в Китцбюэле, поднялся на 30 строчек.

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