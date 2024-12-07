FN FAL: винтовка 92 стран мира!

В то самое время, когда «калашников» уверенно шагал по планете, где-то уступая ему, а где-то и обгоняя, столь же уверенно маршировала и винтовка FAL FN производства бельгийской оружейной компании «Фабрик Насьональ» в городе Херстале.
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