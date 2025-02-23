Мишустин подписал распоряжение о выделении 44 миллиардов пострадавшим курянам

«Мера поддержки распространяется на более чем 112 тысяч человек, проживавших по состоянию на 6 августа 2024 года в районах, где действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального масштаба», — сообщается на официальном сайте кабинета министров.