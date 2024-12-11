Россиян предупредили о подорожании сладостей

С середины ноября шесть российских поставщиков сладостей подняли цены на кондитерские изделия. Причиной подорожания называют рост себестоимость производства конфет, зефира и вафель, со ссылкой на представителей рынка сообщает «Коммерсантъ».
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