Россиян предупредили о подорожании сладостей

Будь в курсе✴

С середины ноября шесть российских поставщиков сладостей подняли цены на кондитерские изделия. Причиной подорожания называют рост себестоимость производства конфет, зефира и вафель, со ссылкой на представителей рынка сообщает «Коммерсантъ».