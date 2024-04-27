Будет ли пасхальное перемирие в 2024 году: главное об СВО к вечеру 27 апреля

Русская православная церковь (РПЦ) оценила идею перемирия РФ и Украины на Пасху. Представитель церкви на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» отметил, что задумка с перемирием в праздник больше не актуальна.