Будет ли пасхальное перемирие в 2024 году: главное об СВО к вечеру 27 апреля

Русская православная церковь (РПЦ) оценила идею перемирия РФ и Украины на Пасху. Представитель церкви на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» отметил, что задумка с перемирием в праздник больше не актуальна.
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