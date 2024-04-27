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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Будет ли пасхальное перемирие в 2024 году: главное об СВО к вечеру 27 апреля

Русская православная церковь (РПЦ) оценила идею перемирия РФ и Украины на Пасху. Представитель церкви на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» отметил, что задумка с перемирием в праздник больше не актуальна.

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