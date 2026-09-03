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Царьград

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Гобелен из Байё впервые за 1000 лет покинул Францию и пострадал при перевозке

Гобелен из Байё впервые за 1000 лет покинул Францию и пострадал при перевозке

Тысячелетнее полотно пережило первую за историю транспортировку.Гобелен из Байё — уникальное тканое полотно XI века, запечатлевшее нормандское завоевание Англии, — впервые за свою историю покинул Францию и был доставлен в Британский музей.

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