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Агентство Moody's отзывает рейтинги российских компаний

Агентство Moody's отзывает рейтинги российских компаний

Международное рейтинговое агентство Moody's приняло решение отозвать рейтинги российских компаний, о чем заявили официальные представители организации.

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