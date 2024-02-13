Правительство переводит лицензии и разрешения в «цифру». Минэкономики подготовило законопроект

Кабинет министров признал эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений в электронном виде эффективным и предлагает вписать его в законКак сообщает «Коммерсантъ», Минэкономразвития разработало законопроект, превращающий экспериментальный режим по упрощенной выдаче лицензий и разрешений в постоянно действующую норму закона.