Выбираем лучший коммерческий автомобиль — выигрываем Ладу!

Автоновинок на российском рынке в 2023 году появилось очень и очень много. Показательно, что даже в сегменте легкового коммерческого транспорта их сразу пять! Вы уже определились с любимчиками? Значит, пришло время голосовать! Стартовала самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024.