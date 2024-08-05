Куда идем – с Татьяной Троянской

Сразу два музыкальных фестиваля под открытым небом, новаторская выставка и необычный интерактивный проект – выбор нашего обозревателя на этой неделе ПРО СЛУХИ И СИГНАЛЫ ИЗ КОСМОСА В Корпусе Бенуа Русского музея на днях открылась новаторская выставка «Весть» (0+).
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