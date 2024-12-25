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В КНДР с 23 до 25 лет повысили максимальный возраст призыва в армию

В КНДР с 23 до 25 лет повысили максимальный возраст призыва в армию Власти КНДР повысили максимальный призывной возраст в стране с 23 до 25 лет.

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