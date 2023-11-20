Путину брошен вызов. Япония и США готовятся к нападению на Дальний Восток

Интересная жизнь с Vera Star Никто не знает что щелкнуло в голове главного секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, но он все равно возьми да и ляпни, что Токио не собирается менять свою точку зрения по вопросу принадлежности Курил.
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