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У Nokia не получилось позвонить на Землю с Луны

У Nokia не получилось позвонить на Землю с Луны

Финская телекоммуникационная группа Nokia развернула на Луне первую сотовую сеть, Звонок совершить не удалось, но оборудование Nokia все-таки проработало 25 минут и могло реагировать на команды из центра в КалифорнииNokia провела сотовую связь на Луну, но дозвониться оттуда на Землю не получилось.

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