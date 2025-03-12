У Nokia не получилось позвонить на Землю с Луны

Финская телекоммуникационная группа Nokia развернула на Луне первую сотовую сеть, Звонок совершить не удалось, но оборудование Nokia все-таки проработало 25 минут и могло реагировать на команды из центра в КалифорнииNokia провела сотовую связь на Луну, но дозвониться оттуда на Землю не получилось.
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