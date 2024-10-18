Терещенко о ЦСКА: «Долгие годы многое держалось на системе, созданной Никитиным. Руководство и болельщики должны понимать, что предстоит большая работа, требующая времени»

– Нынешние проблемы ЦСКА схожи с тем, что происходит в СКА? – Да, все очень похоже: обновление состава через приезд талантливых ребят, долгое время игравших в Северной Америке, у которых по-прежнему продолжается период адаптации к нашему хоккею.
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