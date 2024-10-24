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Это невероятно! Ученые доказали эффективность лука в борьбе с раком

Это невероятно! Ученые доказали эффективность лука в борьбе с раком

Ученые сделали неожиданное открытие обычный лук способен предотвратить образование раковых клеток.Группа южнокорейских ученых проделала трудоемкую исследовательскую работу, в результате которой сделала удивительного открытие.

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