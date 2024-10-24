Это невероятно! Ученые доказали эффективность лука в борьбе с раком

Ученые сделали неожиданное открытие обычный лук способен предотвратить образование раковых клеток.Группа южнокорейских ученых проделала трудоемкую исследовательскую работу, в результате которой сделала удивительного открытие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии