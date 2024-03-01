Роботов станет больше. У промышленности большие планы

Сектор промышленной робототехники в России ожидает взрывной ростНа фоне беспрецедентного роста производства и рекордно низкого уровня безработицы в России ожидается всплеск в секторе промышленной робототехники.
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