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Роботов станет больше. У промышленности большие планы

Роботов станет больше. У промышленности большие планы

Сектор промышленной робототехники в России ожидает взрывной ростНа фоне беспрецедентного роста производства и рекордно низкого уровня безработицы в России ожидается всплеск в секторе промышленной робототехники.

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