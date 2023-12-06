Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мигранты входят, когда слова уходят: Путин говорит, правительство игнорирует

Мигранты входят, когда слова уходят: Путин говорит, правительство игнорирует

Avia.pro - Новости Неожиданный Поворот: Квоты На Мигрантов Растут Несмотря на громкие заявления на высшем уровне, правительство России решило увеличить квоту на въезд иностранных граждан на 32 тысячи по сравнению с прошлым годом, достигая общего числа 155 929.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;И ДАЖЕ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВЫРАЗИЛ ТРЕВОГУ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ&quot;. НО ДИАСПОРЫ ИМЕННО К НЕМУ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ ДЛЯ СЕБЯ! ПОЧЕМУ? ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ХОЗЯЕВАМИ В РОССИИ И ИМ ДАН КАРТ-БЛАНШ, А МЕДВЕДЕВ ЭТО ДОЛЖЕН УЗАКОНИТЬ ЧЕРЕЗ СВОЮ ЁР!
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2 час.
ПС
Павел Смирнов
На беспредел гастроблядей ответить русским беспределом, если играют без правил чиновники и иже с ними, то и с нашей стороны тем же концом по тому же месту......
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1 час.
В К
Так чего он сопли жуёт, не может сам управиться, так пусть Батьку позовёт, он махом порядок наведёт, ему по хер эта пятая колонна!
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1 час.

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