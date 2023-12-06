Мигранты входят, когда слова уходят: Путин говорит, правительство игнорирует

Владимир Соловьев "И ДАЖЕ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВЫРАЗИЛ ТРЕВОГУ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ". НО ДИАСПОРЫ ИМЕННО К НЕМУ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ ДЛЯ СЕБЯ! ПОЧЕМУ? ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ХОЗЯЕВАМИ В РОССИИ И ИМ ДАН КАРТ-БЛАНШ, А МЕДВЕДЕВ ЭТО ДОЛЖЕН УЗАКОНИТЬ ЧЕРЕЗ СВОЮ ЁР!

ПС Павел Смирнов На беспредел гастроблядей ответить русским беспределом, если играют без правил чиновники и иже с ними, то и с нашей стороны тем же концом по тому же месту......