Царьград Коллаж Царьграда Алиеву всё сошло с рук. Трогательный ответ на хамские выпады: утёрлись? Президент Азербайджана подтвердил своё участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Москве, ответив на дружественные шаги России.
Алиеву всё сошло с рук. Трогательный ответ на хамские выпады: Утёрлись?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Алиев уже на заметке у Путина. Алиев поймает ответку полной мерой! Всему свое время! Не ужели никому не понятно, что Владимир Владимирович делает все плавно и аккуратно ?
Ответить
4 час.
Владислав Владислав
Лукашенко с 1996 года обещает Союзное государство ? Где оно ? Лукашенко же весь процесс и тормозит ... Вот уж союзничек ...
Ответить
3 час.
Александр Попов
Других нет.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии