Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 017 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    хоспади, сколько глупости и ахинеи в 2-х предложениях....   государственный банк... имущество заплатит....Возможна ли беспл...
  • HotRS
    Имущество вам денег не заплатит ... © Это к государству: Налог на имущество физлиц — это ежегодная плата государству ...Возможна ли беспл...
  • Алексей Смирнов
    Имущество вам денег не заплатит, а от перемены мест слагаемых...... Что касаемо застройщиков. я не слышал ни об одном...Возможна ли беспл...

Алиеву всё сошло с рук. Трогательный ответ на хамские выпады: Утёрлись?

Алиеву всё сошло с рук. Трогательный ответ на хамские выпады: Утёрлись?

Царьград Коллаж Царьграда Алиеву всё сошло с рук. Трогательный ответ на хамские выпады: утёрлись? Президент Азербайджана подтвердил своё участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Москве, ответив на дружественные шаги России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Алиев уже на заметке у Путина. Алиев поймает ответку полной мерой! Всему свое время! Не ужели никому не понятно, что Владимир Владимирович делает все плавно и аккуратно ?
Ответить
4 час.
Владислав Владислав
Лукашенко с 1996 года обещает Союзное государство ? Где оно ? Лукашенко же весь процесс и тормозит ... Вот уж союзничек ...
Ответить
3 час.
Александр Попов
Других нет.
Ответить
3 час.
наверх