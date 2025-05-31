СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Заявление Службы внешней разведки России о том, что военно-промышленный комплекс Сербии продолжает поставлять боеприпасы киевскому режиму, дает козырь сербскому президенту Александру Вучичу, чтобы начать политические чистки и купировать прозападные группы … .
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