Врач объяснил, как предотвратить молочницу у новорожденных

Молочница у новорожденных появляется нередко и негативно сказывается на здоровье малыша. О том, как распознать кандидоз, а также какие меры профилактики стоит предпринять, рассказала ассистент ДПО кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского Университета Минздрава России Василиса Авраменко.
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