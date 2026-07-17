Врач объяснил, как предотвратить молочницу у новорожденных

Молочница у новорожденных появляется нередко и негативно сказывается на здоровье малыша. О том, как распознать кандидоз, а также какие меры профилактики стоит предпринять, рассказала ассистент ДПО кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского Университета Минздрава России Василиса Авраменко.