НИТИ "Прогресс" разработал отечественное ПО для робота-манипулятора

Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" (Ижевск) перевёл уникального 11-осевого робота-манипулятора для сварки, произведённого в России, на отечественное программное обеспечение (ПО), пишет Telegram-канал "МашТех".
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