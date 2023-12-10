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НИТИ "Прогресс" разработал отечественное ПО для робота-манипулятора

НИТИ "Прогресс" разработал отечественное ПО для робота-манипулятора

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