Комедию "Любовнички" представят московские артисты уссурийским зрителям

Комедию "Любовнички" представят московские артисты уссурийским зрителям

Любовь и измены, алчность и изворотливость, а также комичные сюжеты, которые из этого следуют, смешались в спектакле "Любовнички" (16+).

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