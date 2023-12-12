Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту получения ожоговых травм ребенком в Челябинской области

В Челябинске 9 декабря текущего года ребенок 2015 года рождения провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся из-за размыва грунта в результате аварии трубопровода во дворе дома по улице Энергетиков областного центра.
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