Маск предрек крах США без революции в работе правительства

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил 27 марта, что корабль под названием «Америка» утонет, если в работе правительства не случится революции.
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