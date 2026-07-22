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Порядок, государство

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Мировые запасы нефти на исходе. Побит новый антирекорд

Мировые запасы нефти на исходе. Побит новый антирекорд

Мировые запасы нефти упали до самого низкого уровня с 1990 года, пишет Le Monde. Это связано с возобновлением американских бомбардировок Ирана и ответными ударами Тегерана в Персидском заливе, которые вновь угрожают Ормузскому проливу, отмечается в статье.

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