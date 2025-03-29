ВС России нанесли удар по связанному с выпуском ракет украинскому заводу

Удар по цехам Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Днепропетровске, нанесли российские военные, сообщает 29 марта РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева.
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