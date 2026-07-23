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Царьград

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Россия и Казахстан анонсировали 15 новых культурных проектов

Россия и Казахстан анонсировали 15 новых культурных проектов

Как совместные инициативы в области культуры и образования способствуют укреплению связей между двумя государствами? Какие новые проекты запланированы к реализации в текущем году? Будут ли пересмотрены квоты на обучение граждан Казахстана в высших учебных заведениях России? Ответы на данные и иные вопросы будут представлены в ходе прямой трансляции пресс-конференции.

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