Не осталось шансов: Фронт боевиков ВСУ на Донбассе рассыпается, открывая путь на Днепр Юлия СоколоваВ результате рискованного решения киевского руководства бросить крупные силы на так называемый «курский поход», ситуация на других направлениях фронта резко ухудшилась для Украины.