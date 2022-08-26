Тульские музеи будут включены в федеральный этнографический маршрут

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина приняла участие в пленарном заседании мероприятия по разработке Всероссийского культурно-просветительского маршрута "Многоликая Россия" и рассказала о предложениях региона для включения в маршрут.
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина приняла участие в пленарном заседании мероприятия по разработке Всероссийского культурно-просветительского маршрута "Многоликая Россия" и рассказала о предложениях региона для включения в маршрут.
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