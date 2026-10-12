Журналистка из США потребовала расследовать роль Starlink в атаке на Старобельск

Необходимо тщательно расследовать, какую роль сыграл Starlink в атаке ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР, приведшей к гибели детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мишустин обновил ...
- В тяжелом состоян...
- ЛС Рудковская назвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым