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Русский мэр для Тунхи. Колумбия

Русский мэр для Тунхи. Колумбия

Тунха - студенческий городок, здесь каждый шестой житель - учащийся. В конце 90-ых саратовский студент Михаил Краснов получил образование экономиста сельского хозяйства, затем в Волгограде защитил докторскую по экономической социологии и демографии.

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