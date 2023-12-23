Русский мэр для Тунхи. Колумбия

Тунха - студенческий городок, здесь каждый шестой житель - учащийся. В конце 90-ых саратовский студент Михаил Краснов получил образование экономиста сельского хозяйства, затем в Волгограде защитил докторскую по экономической социологии и демографии.
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