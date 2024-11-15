В Иркутской области полицейские задержали иностранца, находящегося в международном розыске по линии Интерпола

Задержали гражданина ближнего зарубежья, который находится в международном розыске, сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска регионального главка МВД России и службой безопасности предприятия по добыче полезных ископаемых Как установили полицейские, 22-летний иностранец совершил тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней у себя на родине и в апреле 2024 года уехал в Россию на заработки.
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