Бородин сообщил, что началась процедура признания Пугачевой иноагентом

По словам общественника, Генпрокуратура попросила Минюст закрепить такой статус за народной артисткой СССРНачалась процедура признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
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