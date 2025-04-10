Пенсия — копейки, а живу нормально. Делюсь своими маленькими хитростями

Майя Majesty Смотря кем, как и сколько работали. Некоторые до пенсии еле дотянули ( баллов минимум и официального стажа тоже). Так откуда будет пенсия достойная...

ВБ Владимир Блинов Можно покупать "напичканную" свинину и кур... Мы то, что мы едим.