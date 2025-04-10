Вот честно: живу я сейчас на 26 480 рублей пенсии, плюс подработка небольшая — провожу людям интернет, на этом иногда капает тысяч пять, не больше.
Пенсия — копейки, а живу нормально. Делюсь своими маленькими хитростями
Комментарии
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Майя Majesty
Смотря кем, как и сколько работали. Некоторые до пенсии еле дотянули ( баллов минимум и официального стажа тоже). Так откуда будет пенсия достойная...
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11 час.
ВБ
Владимир Блинов
Можно покупать "напичканную" свинину и кур... Мы то, что мы едим.
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8 час.
F I
ну если 26 тыс маленькая пенсия ,то какая у тех у кого 13-14....
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2 час.
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