В столице для пожилых людей будут организованы музыкальные программы выходного дня

Мэрия Кишинева организует по выходным дням музыкальные представления для пожилых людей. В субботу и воскресенье, 30 и 31 марта 2024 года, с 14:00 до 17:00 пожилых людей приглашают на традиционные музыкальные представления во Дворец культуры железнодорожников по адресу бул.