Эксперт Драченин: утечка данных из нейросетей может угрожать безопасности пользователей Юлия ЧелкановаВ современном мире, где технологии развиваются стремительными темпами, информация, загруженная в нейросети, оказывается под угрозой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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