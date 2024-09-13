Добрый Мир
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Добрый Мир

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Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией

Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией

19,6K прочтений Сегодня Россия «изначально все это начала» и «была причиной конфликта» на Украине, заявил британский премьер Кир Стармер журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова российского президента Владимира Путина.

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Комментарии
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Лев Добрый
И смех, и грех в одном флаконе! Мы так и не научились работать так, как работают западные СМИ, мы всегда в обороне, мы всегда только оправдываемся в том, в чём не виноваты!!!😱👈🤠
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