19,6K прочтений Сегодня Россия «изначально все это начала» и «была причиной конфликта» на Украине, заявил британский премьер Кир Стармер журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова российского президента Владимира Путина.
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