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Справитесь ли вы с сервировкой стола, покажет простой тест

Справитесь ли вы с сервировкой стола, покажет простой тест

Сколько арелок должно быть на столе? Как правильно расставить бокалы для напитков? Нужна ли скатерть? Сервировка стола — занятное, но не совсем простое дело.

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